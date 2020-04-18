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В России за сутки коронавирус выявили у 6060 человек
11:25
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки на территории РФ было выявлено более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
На сегодняшний день число носителей достигло 42 853 человек.
Наибольшее количество заразившихся — 3570 человек — зарегистрировано в Москве, еще 709 — на территории Московской области. Лабораторно подтверждены результаты 129 анализов в Нижегородской области, 114 — в Петербурге. Случаи инфицирования были зафиксированы в 78 регионах.
По данным штаба, за истекшие сутки в стране скончались сорок восемь пациентов с подтвержденным диагнозом. В общей сложности за период с начала вспышки в России от коронавируса умер 361 пациент.
Признаны излечившимися в РФ почти 3,3 тыс. заразившихся.
Ранее власти Москвы приняли решение о выплате донорам, сдающим кровь, дополнительных сумм за антитела к коронавирусу.
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