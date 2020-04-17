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В Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня


15:22
В Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба ГосподняФото: vk.com

В Великую субботу в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает телевизионный канал НТВ, который вел прямую трансляцию.

Явление, тайну которого еще никто в истории не смог разгадать, вновь произошло накануне Пасхи в Кувуклии в храме Гроба Господня - мраморной часовне над пещерой, где по преданию погребен Иисус Христос.

Из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции схождение огня происходило в этом году с сокращенным числом священнослужителей. Паломники, традиционно съезжавшиеся со всего мира, на этот раз отсутствовали.

Частицы огня будут доставлены представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где их передадут иностранным дипломатам и другим уполномоченным лицам. Они отправятся в аэропорт Бен-Гурион, где огонь позже смогут получить представители различных стран, чтобы доставить в свои государства.

Как и раньше, в Россию частицу Благодатного огня предстоит привезти делегатам Фонда Андрея Первозванного, которые ранее уже прибыли в Тель-Авив. Россияне прилетели в субботу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По причине ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, не состоится встреча Благодатного огня во Внуково. Предполагается, что на этот раз кортеж сразу же доставит его к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, где также не будет прихожан. Передавать огонь в другие храмы страны можно будет лишь после того, как исчезнет необходимость в режиме самоизоляции.

В Сербии из-за коронавируса ранее приняли решение на время пасхальных праздников ввести комендантский час. Как заявил глава государства Александр Вучич, ограничения начинали действовать в пятницу, 17 апреля, в 17:00 по местному времени и продлятся вплоть до 05:00 20 апреля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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