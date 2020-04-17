Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

15:22

Фото: vk.com



В Великую субботу в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает телевизионный канал НТВ, который вел прямую трансляцию.



Явление, тайну которого еще никто в истории не смог разгадать, вновь произошло накануне Пасхи в Кувуклии в храме Гроба Господня - мраморной часовне над пещерой, где по преданию погребен Иисус Христос.



Из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции схождение огня происходило в этом году с сокращенным числом священнослужителей. Паломники, традиционно съезжавшиеся со всего мира, на этот раз отсутствовали.



Частицы огня будут доставлены представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где их передадут иностранным дипломатам и другим уполномоченным лицам. Они отправятся в аэропорт Бен-Гурион, где огонь позже смогут получить представители различных стран, чтобы доставить в свои государства.



Как и раньше, в Россию частицу Благодатного огня предстоит привезти делегатам Фонда Андрея Первозванного, которые ранее уже прибыли в Тель-Авив. Россияне прилетели в субботу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



По причине ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, не состоится встреча Благодатного огня во Внуково. Предполагается, что на этот раз кортеж сразу же доставит его к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, где также не будет прихожан. Передавать огонь в другие храмы страны можно будет лишь после того, как исчезнет необходимость в режиме самоизоляции.



В Сербии из-за коронавируса ранее приняли решение на время пасхальных праздников ввести комендантский час. Как заявил глава государства Александр Вучич, ограничения начинали действовать в пятницу, 17 апреля, в 17:00 по местному времени и продлятся вплоть до 05:00 20 апреля.



Автор: Злата Богатова

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