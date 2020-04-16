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Власти Сербии введут комендантский час на Пасху
16.4.2020 09:23
Фото: lajmi.net
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса власти Сербии приняли решение на время пасхальных праздников ввести комендантский час.
Соответствующее заявление сделал глава государства Александр Вучич.
Как пояснил сербский президент, ограничительные меры вводятся в связи с пандемией, сообщает RTS. По словам Александра Вучича, комендантский час начинает действовать в пятницу, 17 апреля, в 17:00 по местному времени и продлится вплоть до 05:00 20 апреля.
Согласно последним официальным данным, на территории Сербии уже выявлено более 4,4 тыс. человек, заразившихся новых коронавирусом. Скончались 94 пациента.
Ранее старший сын президента страны Александра Вучича Данило был госпитализирован с подозрением на COVID-19.
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