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Власти Сербии введут комендантский час на Пасху


16.4.2020 09:23
Власти Сербии введут комендантский час на ПасхуФото: lajmi.net

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса власти Сербии приняли решение на время пасхальных праздников ввести комендантский час.

Соответствующее заявление сделал глава государства Александр Вучич.

Как пояснил сербский президент, ограничительные меры вводятся в связи с пандемией, сообщает RTS. По словам Александра Вучича, комендантский час начинает действовать в пятницу, 17 апреля, в 17:00 по местному времени и продлится вплоть до 05:00 20 апреля.

Согласно последним официальным данным, на территории Сербии уже выявлено более 4,4 тыс. человек, заразившихся новых коронавирусом. Скончались 94 пациента.

Ранее старший сын президента страны Александра Вучича Данило был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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