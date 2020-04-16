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В Великобритании за сутки умерло более 850 человек с коронавирусом
00:08
Фото: vk.com
За истекшие сутки на территории Великобритании был зафиксирован еще 861 летальный исход среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Как передает телеканал Sky News со ссылкой на Минздрав королевства, за день выявили более 18,6 тыс. новых случаев заражения.
За период с начала эпидемии в Великобритании уже лабораторно подтверждено почти 104 тыс. случаев заражения. Скончались 13 729 инфицированных. В общей сложности в стране было проведено более 417,6 исследований, но в статистике по зараженным видны лишь люди, сдававшие анализы несколько раз.
В репортаже Sky News утверждается, что в действительности уровень смертности в Великобритании от коронавируса может быть существенно более высоким, чем информируют официально. В частности, в течение марта в Англии и Уэльсе зафиксировали на 75% больше летальных исходов, которые могут быть связаны COVID-19, чем сообщали власти. Свыше половины этих случаев происходили в домах престарелых и хосписах.
Ранее в Испании вновь начало расти число жертв коронавируса - за сутки в королевстве умер 551 пациент с подтвержденным коронавирусом. Несмотря на это, в стране сохраняется тенденция к понижению уровня смертности. Во вторник власти сообщили о 567 умерших, в понедельник - о 517, а в воскресенье - о 619. Пик пришелся на 2 апреля, когда в Испании было зарегистрировано в общей сложности 950 смертей.
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