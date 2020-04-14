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Власти Франции до 11 мая продлили режим самоизоляции
14.4.2020 07:14
Фото: valeursactuelles.com
Режим самоизоляции, объявленный во Франции в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, предполагается продлить до 11 мая.
С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон.
В ходе телеобращения французский лидер подчеркнул, что введенные в стране ограничения позволяют "действовать эффективно". Эммануэль Макрон пояснил, что очень важно сейчас "замедлить распространение вируса". Глава государства указал на необходимость "найти необходимые места в реанимации", чтобы сохранить силы медицинских работников.
По словам президента Франции, после 11 мая страна начнет поэтапное возвращение к нормальной жизни. Предполагается, что одним из приоритетных направлений станет в этот период возобновление деятельности учебных заведений.
Согласно последним официальным данным, общее число жертв коронавируса во Франции достигло почти 15 тыс. Как рассказал руководитель Генеральной дирекции Минздрава страны Жером Саломон на брифинге в Париже, в течение минувших суток было зафиксировано 335 летальных исходов в больницах, 239 заразившихся скончались в домах престарелых. На текущий момент в реанимационных отделениях французских клиник остаются более 6,8 пациентов.
За период с начала пандемии во Франции было зафиксировано свыше 98 тыс. случаев COVID-19, включая 2673 - за последний день.
Ранее эксперт сделал прогноз о том, что в США пик вспышки коронавируса может быть уже на этой неделе.
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