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Британского премьера выписали из больницы
13.4.2020 01:17
Фото: u-f.ru
В Великобритании врачи выписали из больницы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Политик был госпитализирован около недели назад из-за температуры, не сбивавшейся после заражения новым коронавирусом
Борису Джонсону потребуется некоторое время для восстановления здоровья, поэтому он не сразу вернется к работе. Как указано в заявлении канцелярии главы правительства, выписанный из больницы политик продолжит выздоровление в его загородной резиденции Чекерс.
Главу британского правительства отпустили из стационара в день, когда католики и протестанты отмечают Пасху. В связи с этим в окружении Джонсона даже шутили, что премьер "восстал из мертвых", писала Times.
По мнению медиков, если пациенту пришлось побывать в отделении интенсивной терапии, полное восстановление может потребовать от полутора до двух месяцев.
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