Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бурятии более 20 тыс. школьников не смогли перейти на дистанционное обучение

13.4.2020 14:21

Фото: vk.com



Альтернативная система обучения разрабатывается сейчас в Бурятии для учеников школ, которые не смогли перейти на дистанционные занятия по причине отсутствия компьютеров или гаджетов.



Как рассказал журналистам глава регионального Минобрнауки Баир Жалсанов, речь идет о более чем 20 тыс. ребят.



По словам министра, в общей сложности в школах республики обучается 145 тыс. детей. В течение первой недели на дистанционную учебу, которая стартовала в Бурятии 6 апреля, смогли перейти 86% школьников. Остальные дети не могут учиться по причине отсутствия технических средств. Для них сейчас создается индивидуальная программа.



Предполагается, что учебный процесс будет осуществляться при помощи бумажных носителей или телефонов.



В рамках подготовки выпускников к экзаменам на очное обучение по согласованию с Роспотребнадзором могут те, у кого нет технической возможности учиться удаленно. Министр пояснил, что в 38 школах республики насчитывается 284 таких учеников.



Ранее портал Superjob.ru опубликовал результаты опроса, проводившегося среди родителей российских школьников. Как оказалось, около 40% не осень довольны тем, как организовано дистанционное обучение их детей. Респонденты, критиковавшие такой формат занятий, чаще всего указывали на сложности технического плана и неготовность IT-структур. Кроме того, высказывались замечания о том, что многие учебные онлайн-платформы и школьные порталы просто не могут справиться с возросшей нагрузкой, работают некорректно или "зависают".



Автор: Злата Богатова

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