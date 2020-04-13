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В Казахстане приземлился «Союз МС-15» с членами экипажа
09:36
Фото: tvc.ru
Самочувствие возвратившихся на Землю членов экипажа "Союза МС-15" нормальное, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.
В корпорации рассказали о том, как прошла посадка пилотируемого корабля "Союз МС-15".
На территории Казахстана сегодня успешно совершил посадку спускаемый аппарат, в котором на Землю из космической экспедиции смогли возвратиться российский космонавт Олег Скрипочка и двое его американских коллег - астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. В начале года она вместе с напарницей Кристиной Кук провела выход в открытый космос.
В сообщении Роскосмоса указано, что на отдельных участках спуска пилотируемого корабля уровень перегрузок мог составлять до 4G. Вместе с тем, самочувствие членов экипажа нормальное.
В госкорпорации отметили, что космонавт Олег Скрипочка уже доложил гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину о том, что российско-американский экипаж вернулся на Землю в штатном режиме.
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