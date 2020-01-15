Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во время выхода в космос у американской астронавтки отстегнулись видеокамера и фонарь

15.1.2020 21:08

Фото: fruugo.com



Во время выхода в открытый космос у американской астронавтки Кристины Кук неожиданно отстегнулись прикрепленные к шлему видеокамера и фонарь.



Рядом с коллегой в тот момент находилась ее соотечественница Джессика Меир.



В ходе выхода в открытое космическое пространство с борта Международной космической станции (МКС), который проходит сегодня, от шлема Кристины Кук неожиданно отсоединились камера и фонарь подсветки. Несмотря на все усилия, вернуть их обратно астронавткам так и не удалось. Отмечается, что в нештатной ситуации американки действовали по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС



В итоге нашлемную камеру с фонарем пришлось упаковать в сумку, а специалисты ЦУПа продолжали следить за процессом через камеру Меир. Сложности возникли до того, как Меир и Кук приступили к работам на внешней стороне МКС.



Как сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), выход в космический вакуум был начат в 06:35 во времени Восточного побережья США (14:35 по Москве). Предполагается, что он будет длиться около шести часов. Двое женщин-астронавтов вышли в открытый космос с борта МКС во второй раз в истории.



Кроме американок Джессики Меир и Кристины Кук на МКС сейчас находятся их соотечественник Эндрю Морган, российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также итальянец Лука Пармитано.



Предполагается, что Меир и Кук выйдут в открытый космос еще 20 января, чтобы окончить работы по замене аккумуляторов. Предполагается, что после монтажа энергоснабжение МКС существенно улучшится.



Автор: Злата Богатова

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