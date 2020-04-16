Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании вновь начало расти число жертв коронавируса

16.4.2020 19:26

Фото: jurnaltv.md



В Испании за минувшие сутки умер 551 пациент с подтвержденным коронавирусом, передает газета El Pais.



Последний показатель превысил уровень, зафиксированный за день до этого, когда в больницах королевства скончались 523 зараженных COVID-19.



Общее число жертв коронавируса в Испании возросло до 19 130 человек. По количеству летальных исходов королевство находится на третьем месте в мире после Италии и Соединенных Штатов.



За период с начала вспышки, по последним официальным данным, COVID-19 был выявлен у 182,8 тыс. жителей Испании. Признаны выздоровевшими 75 тыс. человек.



Несмотря на возобновившийся прирост количества летальных исходов, отмечает газета, в стране сохраняется тенденция к понижению уровня смертности. Во вторник власти сообщили о 567 умерших, в понедельник - о 517, а в воскресенье - о 619. Пик пришелся на 2 апреля, когда в Испании было зарегистрировано в общей сложности 950 смертей.



В течение последних четырех недель в Испании действует практически полный запрет на передвижение. Страна сейчас находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов по количеству заболевших.



Автор: Злата Богатова

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