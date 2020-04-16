|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Испании вновь начало расти число жертв коронавируса
16.4.2020 19:26
Фото: jurnaltv.md
В Испании за минувшие сутки умер 551 пациент с подтвержденным коронавирусом, передает газета El Pais.
Последний показатель превысил уровень, зафиксированный за день до этого, когда в больницах королевства скончались 523 зараженных COVID-19.
Общее число жертв коронавируса в Испании возросло до 19 130 человек. По количеству летальных исходов королевство находится на третьем месте в мире после Италии и Соединенных Штатов.
За период с начала вспышки, по последним официальным данным, COVID-19 был выявлен у 182,8 тыс. жителей Испании. Признаны выздоровевшими 75 тыс. человек.
Несмотря на возобновившийся прирост количества летальных исходов, отмечает газета, в стране сохраняется тенденция к понижению уровня смертности. Во вторник власти сообщили о 567 умерших, в понедельник - о 517, а в воскресенье - о 619. Пик пришелся на 2 апреля, когда в Испании было зарегистрировано в общей сложности 950 смертей.
В течение последних четырех недель в Испании действует практически полный запрет на передвижение. Страна сейчас находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов по количеству заболевших.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|