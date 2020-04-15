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Французские священники начали исповедовать через WhatsApp
15.4.2020 11:12
Фото: a42.ru
Во Франции католические священнослужители начали исповедовать через WhatsApp в связи с карантинными мерами, объявленными в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.
Для верующих также проводятся трансляции месс на ресурсе YouTube.
Все больше французских священнослужителей объявили о том, что собираются исповедовать верующих через WhatsApp. в связи с карантинными мерами, объявленными в рамках борьбы с распростанением нового коронавируса.
Католические священники призывают местных жителей оставаться дома и соблюдать все предписания, чтобы скорее возвратиться к нормальной жизни, пишут французские СМИ. Во время вынужденной изоляции в стране резко возросла популярность религиозных телевизионных передач - храмы же практически опустели по причине продолжающейся пандемии.
Ранее дирекция Авиньонского театрального фестиваля, который проводится во Франции на протяжении более чем семидесяти лет, объявила о решении отменить смотр из-за пандемии COVID-19.
Напомним, в Украинской православной церкви (УПЦ) отреагировали на введение карантина в Киево-Печерской лавре, где более 90 человек заразились коронавирусом.
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