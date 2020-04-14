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В УПЦ прокомментировали карантин в Киево-Печерской лавре
14.4.2020 22:33
Фото: vk.com
Представители Украинской православной церкви (УПЦ) обратились к прессе и общественности с призывом не устраивать "охоту на ведьм", сохраняя "хладнокровие и взаимоподдержку". В сообщении указано, что стоит обращать внимание лишь на "по-настоящему серьезные" угрозы.
В УПЦ отреагировали на обвинения, неоднократно звучавшие в последние дни адрес Киево-Печерской лавры и Церкви. Речь шла о несоблюдении санитарных мер в связи с пандемией. В закрытый на карантин монастырь направили мобильные рентгены и бригаду медицинских работников, которым предстоит провести ПЦР-исследования на коронавирус, подчеркнули в УПЦ, отметив, что сейчас полностью прекращен доступ верующих в лавру.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин по коронавирусу. Киевский градоначальник пояснил, что COVID-19 был подтвержден у более чем 90 человек, два насельника умерли. Кличко добавил, что отдал правоохранительным органам поручение проследить за тем, как будут соблюдаться ограничения.
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