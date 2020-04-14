ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Госдепе уточнили количество уехавших по обмену в США российских школьников
В Госдепе уточнили количество уехавших по обмену в США российских школьников
В США более 30 человек погибли от торнадо
В США более 30 человек погибли от торнадо
Принят закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Принят закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве умерли семь пациентов с COVIDВ Москве умерли семь пациентов с COVID
На въездах в Москву из-за проверки пропусков образовались пробкиНа въездах в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки
Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусомГлавврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом
На Украине заговорили о ракетной атаке по объектам в РоссииНа Украине заговорили о ракетной атаке по объектам в России
Трамп приостановил финансирование ВОЗТрамп приостановил финансирование ВОЗ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В УПЦ прокомментировали карантин в Киево-Печерской лавре


14.4.2020 22:33
В УПЦ прокомментировали карантин в Киево-Печерской лавреФото: vk.com

Представители Украинской православной церкви (УПЦ) обратились к прессе и общественности с призывом не устраивать "охоту на ведьм", сохраняя "хладнокровие и взаимоподдержку". В сообщении указано, что стоит обращать внимание лишь на "по-настоящему серьезные" угрозы.

В УПЦ отреагировали на обвинения, неоднократно звучавшие в последние дни адрес Киево-Печерской лавры и Церкви. Речь шла о несоблюдении санитарных мер в связи с пандемией. В закрытый на карантин монастырь направили мобильные рентгены и бригаду медицинских работников, которым предстоит провести ПЦР-исследования на коронавирус, подчеркнули в УПЦ, отметив, что сейчас полностью прекращен доступ верующих в лавру.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин по коронавирусу. Киевский градоначальник пояснил, что COVID-19 был подтвержден у более чем 90 человек, два насельника умерли. Кличко добавил, что отдал правоохранительным органам поручение проследить за тем, как будут соблюдаться ограничения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусомГлавврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом
В Минэнерго назвали условие для участия в сделке ОПЕК+В Минэнерго назвали условие для участия в сделке ОПЕК+
В Москве вводится пропускной режимВ Москве вводится пропускной режим
Голикова пояснила, когда будут видны результаты ограниченийГоликова пояснила, когда будут видны результаты ограничений
В Брюсселе полиция разгоняет бунтующих жителейВ Брюсселе полиция разгоняет бунтующих жителей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru