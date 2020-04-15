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В ЮАР полицейские используют карантин для спекуляции алкоголем


15.4.2020 10:18
В ЮАР полицейские используют карантин для спекуляции алкоголемФото: allafrica.com

Южноафриканские полицейские в условиях карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, начали спекулировать алкоголем и табачными изделиями, сообщает Reuters.

Как стало известно, правоохранителей задержали с поличным.

Со ссылкой на собственные источники в силовых структурах ЮАР отмечается, что все чаще правоохранителей ловят на попытках поучаствовать в нелегальных сделках, связанных со спекуляциями спиртным и табачными изделиями.

Двух сотрудников полиции не так давно задержали, когда они пытались закупить большую партию алкоголя в целях последующей перепродажи. Преступления такого рода участились после того, как власти ЮАР ввели запрет на соответствующую торговлю в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По официальным данным, прекращение продажи спиртного уже оказало позитивное влияние на криминальную статистику. Однако фиксируется рост числа таких преступлений, как незаконная торговля и налеты на магазины.

Автор: Злата Богатова

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