|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ЮАР полиция застрелила мужчину, нарушившего карантинный режим
31.3.2020 15:29
Фото: znaj.ua
В поселке, расположенном к югу от столицы ЮАР - Йоханнесбурга, сотрудник полиции и охранник, предположительно, убили мужчину, который мог нарушить карантинный режим.
Ранее власти страны объявили ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Как передает информационное агентство Reuters, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 29 марта, когда полицейский и охранник контролировали соблюдение карантинных мер. Служащие заметили нескольких мужчин, которые собирались выпить, несмотря на требование оставаться дома. Жители поселка Вослоорус, расположенного к югу от Йоханнесбурга, пытались оказывать сопротивление офицерам, пояснили в полиции. В результате госслужащие начали преследовать одного из нарушителей.
Вслед за мужчиной, Сибусисо Амосом, полицейский и охранник вошли в его дом и открыли стрельбу, смертельно ранив хозяина. По словам родственницы, которая стала невольной очевидицей ЧП, во время инцидента пострадали четверо детей, находившихся в доме. Внуков погибшего мужчины в возрасте от пяти до одиннадцати лет также с ранениями доставили в больницу. Сведений о состоянии детей пока нет.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция. По данным агентства, стрелявшие взяты под стражу, им могут предъявить обвинение в убийстве.
Ранее в Турции от водки погибли более 50 выходцев из Туркмении, еще пятнадцать были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В полиции полагают, что трудовые мигранты пытались таким образом защититься от возможного заражения коронавирусом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|