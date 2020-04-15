Новости шоу-бизнеса

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Во Франции число зараженных COVID превысило 100 тыс.


15.4.2020 00:13
Во Франции число зараженных COVID превысило 100 тыс.Фото: vk.com

За период с начала эпидемии во Франции было выявлено более 100 тыс. человек, заразившихся новым коронавирусом.

Последние данные озвучил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Выступив на брифинге, который состоялся во вторник, руководитель ведомства сообщил, что число подтвержденных тестами случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 100 тыс. По словам Жерома Саломона, COVID выявили у более чем 103,5 тыс. жителей страны.

Согласно последним официальным данным, жертвами заболевания во Франции стали более 15,5 тыс. человек.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о продлении режима самоизоляции. Все ограничения, введенные в стране ограничения из-за пандемии коронавируса, сохраняются по меньшей мере вплоть до 11 мая.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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