Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции число зараженных COVID превысило 100 тыс.
15.4.2020 00:13
Фото: vk.com
За период с начала эпидемии во Франции было выявлено более 100 тыс. человек, заразившихся новым коронавирусом.
Последние данные озвучил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
Выступив на брифинге, который состоялся во вторник, руководитель ведомства сообщил, что число подтвержденных тестами случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 100 тыс. По словам Жерома Саломона, COVID выявили у более чем 103,5 тыс. жителей страны.
Согласно последним официальным данным, жертвами заболевания во Франции стали более 15,5 тыс. человек.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о продлении режима самоизоляции. Все ограничения, введенные в стране ограничения из-за пандемии коронавируса, сохраняются по меньшей мере вплоть до 11 мая.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|