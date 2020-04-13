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В России выявлено еще 2 774 случая заражения COVID-19


11:10
В России выявлено еще 2 774 случая заражения COVID-19Фото: livejournal.com

На текущий момент в РФ зафиксировано в общей сложности 21 102 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 2 774 положительных результата на COVID-19.

В Москве в течение минувших суток было выявлено 1489 зараженных, на текущий момент в столице подтверждено более 13 тыс. случаев инфицирования. 460 заболевших зарегистрировано на территории Подмосковья, 121 - в Санкт-Петербурге и 97 - в Коми, где ранее произошла вспышка коронавируса.

За период с начала вспышки в России выздоровели уже 1 694 человек, в том числе, 224 - в течение истекших суток. В Москве из больниц за день выписали 179 человек, еще девять - на Кубани, по четыре пациента - в Брянской и Воронежской областях, Калмыкии и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось о последней статистике по Москве: в больницах российской столицы за минувшие сутки скончались тринадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом. В Московской области зафиксировано пять летальных исходов, два - на территории Башкирии, по одному - во Владимирской и Воронежской областях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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