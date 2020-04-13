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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
08:02
Фото: krasnodar-news.net
Самой молодой из умерших в Москве пациенток было двадцать девять лет, у женщины был диагностирован синдром Дауна.
Последние данные приводит столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, за минувший день в московских больницах умерли тринадцать пациентов, у которых подтвердился COVID-19. Число жертв новой коронавирусной инфекции в столице увеличилось до 95 человек.
Возраст умерших - от 29 до 80 лет, самая молодая пациентка имела синдром Дауна. Остальные заразившиеся страдали от различных заболеваний, включая гипертонию, кардиосклероз и хронический бронхит. У пяти человек в прошлом был диагностирован сахарный диабет.
В штабе пояснили, что одному из погибших медицинскую помощь оказывали в частной клинике.
Согласно последним официальным данным, в Москве в общей сложности зафиксировали более 11,5 тыс. случаев заражения COVID-19. На текущий момент признаны излечившимися 837 человек.
За минувшие сутки по всей России было зарегистрировано 2558 пациентов с коронавирусом. Всего за период вспышки подтвердилось инфицирование 18328 человек.
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