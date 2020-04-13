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В Иране намерены выяснить, может ли коронавирус быть биологическим оружием
13.4.2020 12:17
Фото: livejournal.com
В Иране изучают вероятность того, что коронавирус SARS-CoV-2 создавался как средство для ведения биологической войны.
С таким заявлением выступил начальник управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех, передает информационное агентство Mehr.
Как заявил представитель официального Тегерана, в научных центрах страны, как и во многих других государствах приступили к исследованиям в этом направлении. Однако чтобы делать какие-либо выводы, потребуются значительное время и усилия.
По официальным данным, в Иране коронавирусом заражены свыше 70 тыс. человек, более 4,3 тыс. скончались.
Ранее Тегеран обращался с призывом об оказании помощи в борьбе с распространением нового коронавируса к руководству Южной Кореи. Однако гуманитарный груз отправить напрямую не удалось из-за санкций, которые ранее были введены Соединенными Штатами в отношении Ирана.
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