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В колонии под Ангарском, где произошел бунт, горят три здания
10.4.2020 20:40
Фото: kam24.ru
К настоящему времени зачинщиков бунта в колонии No 15 в Иркутской области уже удалось изолировать, передает "Интерфакс".
Обстоятельства инцидента, случившегося в окрестностях Ангарска, выясняются.
Как пояснил источник в местных правоохранительных органах, три здания, загоревшиеся на территории колонии, "пытаются потушить силами персонала".
Предполагаемые зачинщики бунта - около 17 человек - к настоящему времени блокированы в одном из зданий исправительного учреждения. Сотрудники колонии продолжают мероприятия, направленные на обезвреживание инициаторов беспорядков.
По предварительным данным, в штрафном изоляторе (ШИЗО) несколько арестантов пыталдись инсценировать попытку массового суицида. Однако когда им начали оказывать помощь, заключенные напали на работников колонии. Самовольно покинув изолятор, они спровоцировали бунт.
В ходе беспорядков арестанты успели поджечь несколько зданий.
Как заявил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, на территории которого находится исправительное учреждение, колония полностью блокирована силовыми структурами. Пожар пока не потушили, пояснил чиновник. Петров добавил, что колония удалена от городской черты, поэтому речь об угрозе городу не идет.
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