|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Брюсселе полиция разгоняет бунтующих жителей
11.4.2020 23:49
Фото: pointville.ag
Правоохранительные органы бельгийской столицы объявили, что взяли под контроль обстановку в коммуне Андерлехт.
Ранее местные жители вышли на улицы, отреагировав на гибель молодого человека - он получил смертельные травмы в ДТП, когда его преследовали полицейские.
По данным ряда СМИ, полная ликвидация бунта может потребовать дополнительного времени. Предполагается, что силовикам придется действовать в течение ночи. Известно также, что после разгона толпы были задержаны двадцать пять человек.
Ранее местные власти стянули сюда дополнительные подразделения полиции, силовики задействовали водомет и вертолет. Местная молодежь, отреагировав на смерть сверстника, метала в полицейских камни и разбивала машины, припаркованные на улицах.
Беспорядки в брюссельской коммуне Андерлехт вспыхнули после 19-летнего местного жителя. Молодой человек с приятелем разъезжали на скутерах по центральным улицам. Заметив нарушителей карантинного режима, полицейский патруль решил проверить их документы. Один из юношей пытался скрыться и попал в ДТП, обгоняя грузовик. Когда его преследовали полицейские, он получил травмы, от которых скончался на месте.
Ранее в Малави двух граждан Мозамбика убили за "распространение коронавируса".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|