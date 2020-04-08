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В Малави двух граждан Мозамбика убили за «распространение коронавируса»
8.4.2020 19:21
Фото: allafrica.com
Глава МИД Мозамбика Вероника Макамо выразила обеспокоенность в связи с нападением на трех граждан страны в соседнем государстве Малави.
В результате инцидента погибла два человека, сообщает ВВС Africa.
По словам министра иностранных дел Вероники Макамо, нападение на граждан Мозамбика представляет собой "линчевание". Двое из ее сограждан были убиты после обвинений в "питье крови и распространении коронавируса", - сообщила глава ведомства. Уцелеть смог лишь один гражданин Мозамбика. Вмешавшиеся полицейские взяли его под защиту.
Трое мужчин, которые были атакованы, ехали по территории Малави, направляясь в Танзанию, отметила глава МИД Мозамбика. По ее словам, подозреваемые в причастности к нападению уже пойманы, но официальных комментариев от МИД Малави по поводу случившегося до сих пор не последовало.
В конце минувшего марта в ЮАР полиция застрелила мужчину, нарушившего карантинный режим. Силовики ворвались в дом и открыли стрельбу, ранив также нескольких детей.
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