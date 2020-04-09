Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России число зараженных коронавирусом составило почти 12 тыс. человек
11:14
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом.
На сегодняшний день заболевание подтверждено в общей сложности у 11 917 человек - на территории 82 регионов нашей страны.
За последний день количество инфицированных в России увеличилось на 1 786, случаи заражения были выявлены в 57 регионах, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Наибольшее количество зараженных - в Москве, где врачи зарегистрировали за минувшие сутки 1 124 положительных тестов. В столице коронавирус подтвержден уже у 7 822 человек.
На территории Подмосковья было зафиксировано 182 случаев заболевания, в Коми - 58, в Петербурге и Ульяновской области - 35 и 34 соответственно. Более тридцати человек получили положительные анализы в Нижегородской и Мурманской областях.
За минувший день признаны выздоровевшими и покинули больницы 97 пациентов, в том числе, 37 - в Москве. С начала вспышки в России излечились уже около восьмисот человек.
По последним официальным данным, за истекшие сутки в стране скончались 18 человек, у которых ранее был выявлен COVID-19. 12 из них умерли в столице. Общее число жертв заболевания сейчас составляет 94 человека.
Ранее стало известно о восьми пациентах с COVID-19, которые остаются в реанимации Эжвинской больницы Сыктывкара, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|