|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Находящийся в тюрьме продюсер Вайнштейн излечился от коронавируса
10.4.2020 11:02
Фото: kapital.kz
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, не так давно приговоренный к двадцати трем годам заключения, смог побороть заболевание, вызываемое новым коронавирусом.
Арестант уже покинул карантинный блок, передает телевизионный канал Fox News.
Со ссылкой на представителей Харви Вайнштейна уточняется, что скандально известный продюсер смог побороть коронавирус. Врачи признали его излечившимся и уже отпустили из карантинного блока.
Предположительно, Вайнштейн мог заразиться COVID-19 еще в середине марта, когда находился в одной из тюрем Нью-Йорка. После того, как диагноз был официально подтвержден, его перевезли в учреждение, расположенное на северо-западе штата Нью-Йорк, где поместили в изолированный бокс.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|