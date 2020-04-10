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Находящийся в тюрьме продюсер Вайнштейн излечился от коронавируса


10.4.2020 11:02
Находящийся в тюрьме продюсер Вайнштейн излечился от коронавирусаФото: kapital.kz

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, не так давно приговоренный к двадцати трем годам заключения, смог побороть заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

Арестант уже покинул карантинный блок, передает телевизионный канал Fox News.

Со ссылкой на представителей Харви Вайнштейна уточняется, что скандально известный продюсер смог побороть коронавирус. Врачи признали его излечившимся и уже отпустили из карантинного блока.

Предположительно, Вайнштейн мог заразиться COVID-19 еще в середине марта, когда находился в одной из тюрем Нью-Йорка. После того, как диагноз был официально подтвержден, его перевезли в учреждение, расположенное на северо-западе штата Нью-Йорк, где поместили в изолированный бокс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 238

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