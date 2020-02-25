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Вайнштейна признали виновным по двум пунктам
25.2.2020 20:58
Фото: radiostad.com
Скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по двум пунктам, передает "Би-би-си".
Речь идет об обвинениях в насилии.
Как стало известно, присяжные сочли доказанной вину Харви Вайнштейна в изнасиловании третьей степени и "криминальном сексуальном акте" первой степени. Согласно законодательству, действующему в Соединенных Штатах, так могут называть принуждение к оральному или анальному сексу или же подобный половой акт с лицом, которое в силу некоторых причин не может выразить согласие.
Вместе с тем, 67-летний продюсер был оправдан по таким пунктам, как изнасилование первой степени и "хищническое насилие", а они считались более серьезными обвинениями - за такие преступления Вайнштейну могло грозить наказание в виде пожизненного тюремного заключения.
Все еще не вынесен приговор по делу, связанному с сексуальным насилием, от которого в 2013 году могли пострадать две женщины, напоминают американские СМИ. Ожидать окончания слушаний Вайнштейн будет под стражей. Продюсер отказывается признавать вину в изнасиловании экс-ассистентки и бывшей начинающей актрисы.
Осенью 2017 года в газете The New York Times начали публиковать материалы, посвященные Вайнштейну, сразу после чего в адрес продюсера прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах от десятков женщин. В числе пострадавших были такие звезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн и Азии Ардженто.
После разоблачения продюсера волна обвинений продолжала набирать обороты, в центре скандала, связанного с сексуальным насилием, оказывались все новые имена, в частности, Ларса фон Триера, Кевина Спейси, Дастина Хоффмана, Чарли Шина, басиста группы Marilyn Manson Джорди Уайта, певицы Мэрайи Кэри и даже бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего.
На фоне разоблачительных статей стартовало движение #MeToo. Таким хэштегом женщины сопровождали рассказы о сексуальном насилии, которое им пришлось пережить в прошлом.
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