Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ухане оставленная на 40 дней кошка родила котяти и выловила всех рыбок из аквариума

2.4.2020 13:00

Фото: liport.ru



Беременной «британке» по кличке Лэ-Лэ пришлось провести одной почти полтора месяца - ее хозяев одного за другим забрали в больницу с коронавирусом.



За это время кошка успела родить котят и съесть всех рыбок из домашнего аквариума, пишут зарубежные СМИ.



Кошка по кличке Лэ-Лэ породы британская короткошерстная осталась одна в середине января. Все семь домочадцев один за другим были госпитализированы с диагнозом "коронавирус".



По словам владельца кошки, он побоялся обратиться к знакомым с просьбой поухаживать за своей любимицей - в его квартире люди могли заразиться коронавирусом. В результате он лишь закрыл все окна и двери, оставив лишь выход на балкон, где находился аквариум с рыбками и черепашками. Там же для кошки открыли два мешка корма и запас воды.



Первой поправилась и покинула больницу супруга хозяина. По словам женщины, за сорок дней одиночества Лэ-Лэ съела не только корм, но и выловила всех рыбок. Кроме того, она успела родить четырех котят.



В конце прошлого года китайский город Ухань стал очагом распространения нового коронавируса COVID-19. Заболевание стремительно распространилось сначала по Китаю, а потом и практически по всей планете. К настоящему времени число зараженных в мире приближается к миллиону.



В период, когда в Ухане был пик эпидемии волонтеры пытались спасти собак и кошек, внезапно оставшихся без хозяев. Добровольцы оставляли питомцам тех, кто попал в больницу, открытые мешки с кормом и запас воды.



Автор: Злата Богатова

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