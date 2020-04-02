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В Ухане оставленная на 40 дней кошка родила котяти и выловила всех рыбок из аквариума
2.4.2020 13:00
Фото: liport.ru
Беременной «британке» по кличке Лэ-Лэ пришлось провести одной почти полтора месяца - ее хозяев одного за другим забрали в больницу с коронавирусом.
За это время кошка успела родить котят и съесть всех рыбок из домашнего аквариума, пишут зарубежные СМИ.
Кошка по кличке Лэ-Лэ породы британская короткошерстная осталась одна в середине января. Все семь домочадцев один за другим были госпитализированы с диагнозом "коронавирус".
По словам владельца кошки, он побоялся обратиться к знакомым с просьбой поухаживать за своей любимицей - в его квартире люди могли заразиться коронавирусом. В результате он лишь закрыл все окна и двери, оставив лишь выход на балкон, где находился аквариум с рыбками и черепашками. Там же для кошки открыли два мешка корма и запас воды.
Первой поправилась и покинула больницу супруга хозяина. По словам женщины, за сорок дней одиночества Лэ-Лэ съела не только корм, но и выловила всех рыбок. Кроме того, она успела родить четырех котят.
В конце прошлого года китайский город Ухань стал очагом распространения нового коронавируса COVID-19. Заболевание стремительно распространилось сначала по Китаю, а потом и практически по всей планете. К настоящему времени число зараженных в мире приближается к миллиону.
В период, когда в Ухане был пик эпидемии волонтеры пытались спасти собак и кошек, внезапно оставшихся без хозяев. Добровольцы оставляли питомцам тех, кто попал в больницу, открытые мешки с кормом и запас воды.
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