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АТОР: «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
8.4.2020 18:21
Фото: visualrian.ru
«Аэрофлот» приостановил возврат средств за аннулированные авиабилеты, сообщают российские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Как стало известно, техническая возможность оформления как добровольного, так и вынужденного возврата сейчас отсутствует.
Каких-либо официальных разъяснений от перевозчика по этому поводу пока не было.
Отмечается, что еще несколько дней назад агенты могли оформлять возвраты из собственных ресурсов. Затем они получали деньги от компании. Однако перевозчик, не объявляя об этом официально, отказался от выполнения обязательств перед потребителями.
Предположительно, вместо возврата денежных средств в ближайшее время авиакомпания может перейти на оформление пассажирам ваучеров на другие авиарейсы.
Накануне стало известно об отмене четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Индию, где остаются несколько тысяч россиян. Предполагалось, что граждан РФ вывезут в Екатеринбург, однако полеты были отменены по решению Росавиации.
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