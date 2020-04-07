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Кафедральный собор Нью-Йорка переоборудуют в полевой госпиталь
7.4.2020 22:29
Фото: rubic.us
Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке превратится в больницу скорой помощи.
Несколько дней назад в храм уже начали доставлять койки, в скором времени привезут оборудование, передает The New York Times.
Со ссылкой на настоятеля храма епископа Клифтона Дэниела газета сообщает о том, что в здании к концу недели предполагается разместить девять медицинских палаток. Каждая из них рассчитана на 200 пациентов.
В последний раз подобное происходило около века назад, когда в 1918 году случилась пандемия испанского гриппа, напомнил епископ. Однако в то время "мир был другим", вряд ли в тот период "собор использовали таким образом". Вместе с тем, в прошлом в церквях размещали больных, в частности, во время чумы. Поэтому происходящее сейчас "не выходит за рамки опыта, это просто для нас в новинку", - пояснил священнослужитель.
Директор больницы Джеймс Паттерсон заявил, что своих первых пациентов полевой госпиталь примет к концу этой или началу следующей недели. До этого необходимо сделать еще многое, включая установку душевых кабин.
В последние дни Нью-Йорк оказался эпицентром распространения коронавируса в Соединенных Штатах. Как и в одноименном штате, в городе регистрируются наиболее высокие показатели по количеству пациентов с COVID-19. По состоянию на 7 апреля на территории штата Нью-Йорк было выявлено почти 132 тыс. случаев заражения. Скончались более 4,7 тыс. инфицированных.
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