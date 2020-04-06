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В Нью-Йорке задумались о братских могилах для жертв COVID-19
07:01
Фото: rollingstone.com
Умерших от коронавируса жителей Нью-Йорка могут в качестве временной меры хоронить в братских могилах.
Как сообщил член законодательного собрания этого американского города Марк Левин, захоронения могут появиться на территории местных парков.
По словам Марка Левина, если уровень смертности от коронавируса не замедлится, городским властям придется организовать "временные захоронения".
Представитель администрации Нью-Йорка высказался на эту тему в своем Twitter, допустив, что людей могут начать хоронить в парках. Левин отметил, что предполагается выкопать "траншеи, вмещающие 10 гробов в ряд".
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также заговорил о вероятности подобных захоронениях. Однако речь не шла о парках города.
По состоянию на 6 апреля, на территории штата Нью-Йорк жертвами коронавируса стали уже около 4,7 тыс. человек. За последние сутки скончались порядка шестисот пациентов.
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