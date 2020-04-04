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В США пропала внучка Роберта Кеннеди и ее 8-летний сын


4.4.2020 15:24
В США пропала внучка Роберта Кеннеди и ее 8-летний сынФото: kayakbest.com

В Соединенных Штатах продолжаются поиски Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, сообщают американские СМИ. Внучка политика Роберта Кеннеди и брата 35-го президента страны Джона Кеннеди пропала без вести, когда плавала на каноэ вместе с сыном.

ЧП случилось на территории штата Мэриленд.

Местные правоохранительные органы подтвердили, что ранее получили сигнал о двух людях на каноэ, попавших в шторм, начавшийся в Чесапикском заливе, сообщает The Washington Post.

Как уточняет газета, в поисках задействованы спасатели и сотрудники полиции. Пока никаких сведений о судьбе женщины и ее сына нет, мероприятия у побережья штата Мэриленд продолжаются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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