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Власти разрешили чартерный рейс Москва-Ереван
4.4.2020 02:36
Фото: vk.com
Авиакомпании Red Wings удалось получить разовое разрешение правительства РФ на организацию чартерного рейса по маршруту Москва-Ереван.
Как информирует посольство Армении в РФ, самолет отправится в понедельник, 6 апреля, в 15:40 по московскому времени.
По словам дипломатов, правительство РФ уже выдало разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323). На борту этого самолета в Армению вернутся лишь граждане этого государства, которые находятся в России и хотят возвратиться домой.
Ранее стало известно о приостановлении всех вывозных международных авиарейсов, которые могли бы быть организованы для возвращения российских граждан и иностранцев - на их родину.
По данным МИД России, многие туристы из РФ, остающиеся сейчас за рубежом, не в состоянии оплатить тарифы авиакомпаний. Дипломаты пояснили, что некоторым даже нечем оплатить звонок в колл-центры, чтобы получить сведения о готовящихся вывозных рейсах.
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