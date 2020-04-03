|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России выявлено 582 новых случая коронавируса
15:51
Фото: kurgan-med.ru
За последние сутки в нашей стране оказались положительными 582 тестов на коронавирус, передают российские СМИ.
Информация о новых случаях заражения COVID-19 поступила от московского штаба по профилактике и борьбе с заболеванием.
Как стало известно, пациенты были зарегистрированы на территории тридцати двух регионов России. Наибольшее количество случаев заражения — в Москве и Подмосковье, где за последние сутки было выявлено соответственно 434 и 49 инфицированных.
В Петербурге зафиксировали 15 заболевших, 12 — в Брянской области, 10 — в Ивановской области — 10, еще по шесть — на территории Ленинградской и Рязанской областей. Пятеро зараженных выявлены в Костромской области, четверо — в Бурятии. По три человека — в Амурской, Кировской, Орловской, Челябинской областях, Алтайском крае, Коми и Чечне.
Согласно последним официальным данным, на текущий момент в России заболевание было диагностировано у 4731 человек. Случаи коронавируса зафиксированы в 78 регионах РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|