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В России выявлено 582 новых случая коронавируса


15:51
В России выявлено 582 новых случая коронавирусаФото: kurgan-med.ru

За последние сутки в нашей стране оказались положительными 582 тестов на коронавирус, передают российские СМИ.

Информация о новых случаях заражения  COVID-19 поступила от московского штаба по профилактике и борьбе с заболеванием.

Как стало известно, пациенты были зарегистрированы на территории тридцати двух регионов России. Наибольшее количество случаев заражения — в Москве и Подмосковье, где за последние сутки было выявлено соответственно 434 и 49 инфицированных.

В Петербурге зафиксировали 15 заболевших, 12 — в Брянской области, 10 — в Ивановской области — 10, еще по шесть — на территории Ленинградской и Рязанской областей. Пятеро зараженных выявлены в Костромской области, четверо — в Бурятии. По три человека — в Амурской, Кировской,  Орловской, Челябинской областях, Алтайском крае, Коми и Чечне.

Согласно последним официальным данным, на текущий момент в России заболевание было диагностировано у 4731 человек. Случаи коронавируса зафиксированы в 78 регионах РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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