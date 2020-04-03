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В Орехово-Зуево при взрыве газа погиб один человек, четверо пострадали


14:44
В Орехово-Зуево при взрыве газа погиб один человек, четверо пострадалиФото: vk.com

В подмосковном Орехово-Зуево в кирпичном жилом доме произошел взрыв бытового газа, передают российские СМИ.

Со ссылкой на представителей МЧС сообщается, что в результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы.

Согласно имеющейся на этот час информации, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. В результате ЧП разрушены несколько этажей - со третьего по пятый. Информация по количеству пострадавших уточняется.

В правоохранительных органах пояснили, что причиной утечки могла стать неисправность газового оборудования либо неправильная эксплуатация бытовых приборов.

Ранее на Урале скончался полуторагодовалый ребенок, получивший сильнейшие ожоги в результате аварии в Магнитогорске, где погибли женщина и подросток. Подозреваемый, который, по версии следствия, принес в квартиру баллон с газом, взят под стражу.

Автор: Злата Богатова

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