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В Орехово-Зуево при взрыве газа погиб один человек, четверо пострадали
14:44
Фото: vk.com
В подмосковном Орехово-Зуево в кирпичном жилом доме произошел взрыв бытового газа, передают российские СМИ.
Со ссылкой на представителей МЧС сообщается, что в результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали.
Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы.
Согласно имеющейся на этот час информации, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. В результате ЧП разрушены несколько этажей - со третьего по пятый. Информация по количеству пострадавших уточняется.
В правоохранительных органах пояснили, что причиной утечки могла стать неисправность газового оборудования либо неправильная эксплуатация бытовых приборов.
Ранее на Урале скончался полуторагодовалый ребенок, получивший сильнейшие ожоги в результате аварии в Магнитогорске, где погибли женщина и подросток. Подозреваемый, который, по версии следствия, принес в квартиру баллон с газом, взят под стражу.
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