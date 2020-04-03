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Скончался ребенок, пострадавший при взрыве в Магниторске
3.4.2020 12:21
Фото: livejournal.com
В ожоговом центре Челябинска, несмотря на все усилия медиков, скончался полуторагодовалый малыш, пострадавший в результате ЧП в магнитогорской пятиэтажке.
Ребенок получил сильные ожоги.
Представители областной администрации рассказали, что медики боролись за жизнь мальчика до конца. Но им не удалось стабилизировать состояние маленького пациента. Со ссылкой на врачей сообщается, что ребенок был доставлен в ожоговый центр с глубокими ожогами 100 % поверхности тела.
В результате ЧП мальчик также получил ожоги верхних дыхательных путей. Ребенка сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и делали все возможное для его спасения. Но уральские врачи оказались бессильны.
Трагедия в одном из жилых домов по улице Доменщиков случилась 26 марта. Жертвами взрыва бытового газа стали женщина и подросток. Правоохранители уже выяснили, что причиной инцидента стал газовый баллон. Мужчина, принесший его для проведения ремонта в одной из квартир, взят под стражу.
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