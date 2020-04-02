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На Ставрополье предотвратили теракт
14:03
Фото: irk.today
Силами ФСБ на территории Ставропольского края была выявлена планировавшая теракты ячейка "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки признана экстремистской и официально запрещена в России).
В числе подозреваемых - местный житель и уроженец Дагестана, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ уточняется, что подозреваемые могли готовить вооруженные нападения на сотрудников полиции. По данным силовиков, задержанные также планировали теракты на объектах массового скопления людей.
Как стало известно, спецоперация была осуществлена в городе Нефтекумске. Один из злоумышленников был задержан, но второй пытался оказывать силовикам вооруженное сопротивление. В результате он был нейтрализован. В сообщении указано, что никто из гражданского населения и правоохранителей не пострадал.
В ходе осмотра места происшествия были найдены и изъяты предметы, приобретенные в целях создания самодельного взрывного устройства, оружие и литература, относящаяся к запрещенным экстремистским материалам.
Ранее в Крыму задержали двух выходцев из государств Средней Азии. По данным ФСБ, злоумышленники намеревались добраться до Сирии, чтобы затем воевать на стороне террористов.
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