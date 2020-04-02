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В Крыму задержаны уроженцы Средней Азии, пытавшиеся примкнуть к террористам в Сирии
2.4.2020 13:33
Фото: tvzvezda.ru
Двух выходцев из государств Средней Азии подозревают в том, что они намеревались добраться до Сирии, чтобы затем воевать на стороне террористов.
Об этом сегодня, 2 марта, информирует пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
Как стало известно, двое уроженцев стран Среднеазиатского региона готовились стать членами организации, деятельность которой в России признана террористической. Однако мужчины, являющиеся приверженцами идей радикального направления ислама, были задержаны в Крыму.
Подозреваемые собирались попасть в Сирию через территорию третьих стран. Добравшись до САР, мужчины хотели вступить в ряды международной экстремистской группировки и принимать участие в боевых действиях, отмечается в сообщении.
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