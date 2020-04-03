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Глава комитета врачей ЕС назвал бессмысленной статистику Европы и Китая по пандемии


3.4.2020 12:59
Глава комитета врачей ЕС назвал бессмысленной статистику Европы и Китая по пандемииФото: smi2.net

На сегодняшний день "никто не знает точных цифр" по заразившимся и умершим, заявил глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери. Он усомнился в корректности статистических данных, которые обнародовали ранее власти Китая.

По словам Франка Монтгомери, все "эти цифры - бессмыслица". Вместе с тем, и цифры по количеству зараженных и умерших на территории стран Европы - "тоже бессмыслица". Профессор пояснил, что на данный момент никто не располагает точными данными.

Однако в Европе полагают, что Пекин мог сознательно искажать информацию, уточнил Франк Монтгомери, выступивший перед журналистами в Берлине.

Глава комитета врачей Евросоюза одобрительно отозвался о мерах, которые были приняты по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном. По словам Монтгомери, в Берлине уже в середине января осознали масштабы надвигающейся проблемы. В результате Шпан при помощи консультантов "начал очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией и готовить больницы и врачей".

На сегодняшний день в ФРГ "максимально подготовлены" к пандемии, констатировал эксперт.

По официальным данным, которые публикует газета South China Morning Post, на 2 апреля на территории материкового Китая коронавирус был выявлен у 83189 человек, 3318 из них скончались. В Германии заболевание подтвердилось у 73522 пациентов. 872 заразившихся спасти не удалось.

Ранее стало известно о том, что американские разведывательные службы не могут получить достоверную информацию о том, как складывается ситуация с новым коронавирусом в РФ, Китае и Северной Корее.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 255

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