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Спецслужбы США пожаловались на недоступность сведений о COVID-19 в России


31.3.2020 21:33
Спецслужбы США пожаловались на недоступность сведений о COVID-19 в РоссииФото: prm.ua

Американские разведывательные службы не могут получить достоверную информацию о том, как сейчас складывается ситуация с новым коронавирусом в РФ, Китае и Северной Корее. Об этом передает агентство Reuters, цитируя собственные источники в правительстве Соединенных Штатов.

Как заявил эксперт из Центра глобального развития, американские спецслужбы хотели бы располагать сведениями о том, где сейчас на планете находятся горячие точки, как распространяется коронавирус. По его словам, необходимо полностью избавиться от этого, чтобы исчезла глобальная угроза.

Представители американской разведки пояснили, что из-за серьезного государственного контроля за информацией в России, Китае и КНДР у них возникли сложности с получением такого рода сведений. Вместе с тем, у США имеются данные о том, как ситуация складывается в Иране, включая материалы о количестве заразившихся в руководстве страны.

Источники также утверждают, что американские спецслужбы интересует не только статистика о количестве заболевших, но и методы, которые используют власти в борьбе с эпидемией.

Автор: Злата Богатова

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