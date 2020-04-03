Новости шоу-бизнеса

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Жителя Уфы оштрафовали на 15 тыс. рублей за ночное появление на улице


3.4.2020 01:54
Жителя Уфы оштрафовали на 15 тыс. рублей за ночное появление на улицеФото: sm-news.ru

В Башкирии суд Ленинского района Уфы выписал штраф 33-летнему местному жителю, который в ночь на четверг, несмотря на запрет, решил выйти на улицу.

О случившемся информирует пресс-служба главка МВД по региону.

Как стало известно, 33-летний гражданин был выявлен в ходе проведения профилактических рейдов, которые осуществляли полицейские. Мужчина, нарушив режим самоизоляции, в ночное время находился в общественном месте, не имея веских причин. После того, как в отношении нарушителя составили протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, суд вынес решение об административном наказании в виде штрафа размером 15 тыс. рублей.

По данным агентства "Интерфакс-Поволжье", задержанный уфимец не посещал другие страны в последние две недели. Однако все граждане должны соблюдать режим полной самоизоляции, который начал действовать на территории Башкирии в 20:00 во вторник.

Ранее следственные органы Брянской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы и ее сына, которые езили в Испанию. Возвратившись в РФ, мужчина и женщина "самоизолировались" в одной квартире вместе с родственниками, заразив COVID-19, по предварительным данным, четырех домочадцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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