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В Брянской области возбудили уголовное дело о заражении коронавирусом
31.3.2020 19:47
Фото: vk.com
Следственные органы Брянской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы и ее сына, которые езили в Испанию.
Возвратившись в РФ, мужчина и женщина "самоизолировались" в одной квартире вместе с родственниками.
В результате нарушения режима самоизоляции, по предварительным данным, COVID-19 могли быть заражены четыре человека. Ожидается подтверждение результатов.
По данным следственных органов, возвратившись в РФ, брянцы сообщили о своей поездке и пообещали сидеть дома. Пенсионерке и ее сыну при этом выдали официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
Отправляясь на карантин, местные жители не рассказали эпидемиологам, что проживают в квартире с родственниками. В результате вместе с ними постоянно контактировали несколько человек, но известно об этом стало лишь через несколько дней, когда вернувшихся из Испании брянцев госпитализировали.
В Брянской областной инфекционной больнице у них выявили коронавирус. После этого врачи начали выявлять контактных лиц, проверяя их на заражение.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 236 УК РФ(нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
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