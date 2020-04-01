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В зоопарке Екатеринбурга животные скучают по посетителям
1.4.2020 18:38
Фото: desktopnexus.com
После приостановки работы учреждения на фоне пандемии COVID-19 заскучали крупные обезьяны и питомцы контактного центра зоопарка Екатеринбурга, передает агентство "Интерфакс-Урал". Сотрудники зверинца стараются уделять больше внимания животным, которым не хватает посетителей.
В пресс-службе городского зоопарка пояснили, что животные начинают скучать по посетителям. В частности, большие обезьяны воспринимали гостей зоосада как своеобразный телевизор. Наблюдая за людьми, они получали новые впечатления, а потом могли даже моделировать их действия.
Теперь же работники зверинца пытаются сделать жизнь питомцев более насыщенной своими силами. У специалистов имеется даже перечень соответствующих рекомендаций. Так, обезьян в они пытаются заинтересовать игрушками, головоломками и даже детскими книжками. По словам представителей зоопарка, самцу по имени Джонни особенно нравится "отрывать ноги у кукол и играть ими как на барабанах".
Скучают по людям и прирученные животные, ведь их с раннего возраста выкармливали люди. Среди питомцев этой секции, которые в прошлом участвовали в контактных занятиях по анималотерапии, крупные попугаи, лемур и сурикат, а также другие звери.
Лишь на крупных хищниках - львах, медведях и т.д. отсутствие посетителей никак не отразилось, тогда как на большинство обитателей зверинца оно повлияло положительно, отметили уральские зоологи.
Ранее жители Приморья откликнулись на просьбы о помощи и начали подкармливать питомцев зоопарков и приютов, закрытых из-за пандемии.
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