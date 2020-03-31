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В Канаде за сутки число жертв коронавируса возросло на 35%
31.3.2020 23:48
Фото: rollingstone.com
Общее количество пациентов, скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, за последние сутки в Канаде увеличилось более чем на треть - на 35%.
Как информирует Reuters, на сегодняшний день в стране заразились 7708 человек.
Со ссылкой на источники в местном руководстве отмечается, что за день число людей с подтвержденным диагнозом коронавирус на территории Канады возросло на 15%.
Ранее появились сведения о том, что британский принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их маленький сын незадолго до закрытия границ из-за пандемии покинули Канаду и выехали в Соединенные Штаты. Пара сейчас подыскивает жилье в элитном районе Лос-Анджелеса.
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