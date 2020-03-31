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На улицы британского города вышли дикие козлы
31.3.2020 22:46
Фото: tourister.ru
Животные захватили опустевший город в Уэльсе, пишут британские СМИ.
Дикие козлы все чаще встречаются в Лландидно, улицы которого стали пустыми из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
Улицы закрытого на карантин курортного городка Лландидно, который расположен в северо-западной части Уэльса, в последние дни заполонили дикие козлы. Судя по фото- и видеоматериалам, появившимся в Сети, козлы с удовольствием лакомятся живыми изгородями и разгуливают среди местных достопримечательностей.
Первоначально британское руководство не хотело вводить жестких ограничений. Однако на фоне растущего количества заражений им пришлось отреагировать - по всему королевству объявили трехнедельный карантин. На тот момент в Великобритании умерло уже 759 пациентов.
Ранее на улицах испанских городов, ставших безлюдными в условиях карантина, начали появляться дикие кабаны. В каналах итальянской Венеции впервые за долгие годы вода стала настолько чистой, что в город начали заплывать дельфины и даже вернулись лебеди.
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