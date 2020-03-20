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В каналы Венеции вернулись дельфины и лебеди
20.3.2020 22:08
Фото: livejournal.com
На фоне бушующей в Италии пандемии коронавируса вода в каналах Венеции стала заметно более чистой.
Как пишет журнал W Magazine, в карантинном городе даже замечены вернувшиеся в каналы дельфины и лебеди.
В публикации отмечается, что жители Венеции сейчас вынуждены соблюдать строгий карантин. Вследствие пандемии коронавируса, в городе нет и туристов, и это уже позитивно повлияло на экологию.
Дельфины были замечены не только в каналах Венеции, но и у побережья Сардинии, пишет журнал. Авторы поясняют, что из-за отсутствия гондол и лодок ил успел осесть на дно. В воде, которая теперь оказалась прозрачной, можно увидеть косяки рыб.
Жители города уже создали группу Venezia Pulita (Чистая Венеция) в соцсети Facebook, где публикуются снимки, которые свидетельствуют о возвращении дикой природы.
Италия сохраняет печальное лидерство по распространению коронавируса в Европе. Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день COVID-19 выявили уже у более чем 41 тыс. человек, свыше 3,4 тыс. из них скончались.
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