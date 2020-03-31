Новости шоу-бизнеса

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В Германии число зараженных коронавирусом приближается к 62 тыс.
31.3.2020 21:51
Фото: tag24.de
Количество зараженных COVID-19 на территории Германии возросло до 61 913 человек, информирует Минздрав страны.
По официальным данным, в течение минувших суток врачи зафиксировали 4 615 новых случаев инфицирования.
С момента начала вспышки в Германии от коронавируса скончались 583 человека, в том числе, 128 - за последний день.
Вспышка коронавируса нового типа в конце прошлого года была зафиксирована в китайском городе Ухань. К настоящему времени заболевание распространилось практически по всему миру - на планете заражено более 800 тыс. человек.
Ранее стало известно о массовом заражении в одном из приютов Риги - коронавирус, по предварительным данным, выявили примерно у тридцати человек.
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