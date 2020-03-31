Новости шоу-бизнеса

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек


31.3.2020 18:06
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человекФото: livejournal.com

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 800 тыс. человек.

Последние данные по состоянию на 31 марта приводит Университет Джона Хопкинса.

Как информирует мониторинговый центр Университета, обрабатывающий статистические сведения из различных источников, с момента начала вспышки COVID-19 был выявлен у 803 313 человек.

Наибольшее число носителей коронавирусной инфекции зафиксировано на территории Соединенных Штатов - 164 719 человек. В Италии в общей сложности зарегистрировано 101 739 заболевших, в Испании — 94 417.

По всему миру от заболевания скончались более 39 тыс. человек, том числе, свыше 11,5 тыс. в Италии, около 8,2 тыс. в Испании и порядка 3,3 тыс. в Китае.

Накануне, 30 марта, аналитики Университета Джона Хопкинса сообщали о том, что число жертв пандемии превысило 35 тыс. человек.

Автор: Злата Богатова

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