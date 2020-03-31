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В Риге зафиксирована вспышка коронавируса в приюте для бездомных


31.3.2020 21:01
В Риге зафиксирована вспышка коронавируса в приюте для бездомныхФото: ritakafija.lv

Массовое заражение COVID-19 зафиксировано среди постояльцев мужского приюта евангелической христианской общины "Синий Крест", подтвердила глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле.

По словам министра, положительными оказались уже 27 тестов.

Большинство инфицированных COVID-19 являются постояльцами приюта, но заболели и несколько сотрудников. По словам Илзе Винькеле, она отдала распоряжение о введении в приюте, где сейчас находятся около ста человек, двухнедельного карантина.

Сейчас эпидемиологи продолжают работу по установлению круга контактных лиц, однако сделать это достаточно сложно. Практически все из заразившихся постояльцев приюта не имеют определенного места жительства.

Министр подчеркнула, что сейчас в срочном порядке проводится тестирование на коронавирус. Власти Риги предпринимают усилия, чтобы предотвратить появление очагов инфекции в других приютах города.

Вместе с тем, глава департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате, которую цитирует новостное агентство BNS, рассказала о 33 заболевших в данном приюте. По ее словам Кондрате, тяжелых, ярко выраженных симптомов ни у одного из пациентов не зафиксировано.

Ранее стало известно о том, что в Литве более 50 врачей заразились коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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