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Принят закон об экстренных полномочиях правительства РФ
31.3.2020 21:36
Фото: cdnvideo.ru
Госдума РФ на сегодняшнем заседании сразу в трех чтениях приняла комплексный законопроект, согласно которому кабмин получает дополнительные полномочия в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщает ТАСС. Документ был создан в целях эффективного урегулирования ситуаций, которые могут возникнуть с учетом необходимости "экстренного реагирования на вызовы", обусловленные распространением заболевания.
Правительство России наделяется дополнительными полномочиями, включая введение режимов ЧC и повышенной готовности по всей стране либо отдельных ее частях в связи с распространением COVID-19.
Как указано в пояснительной записке, правительство сможет осуществлять полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в случае такой необходимости. Кроме того, было предложено скорректировать перечень причин возникновения ЧС, добавив в него распространение заболевания, которое представляет угрозу для окружающих.
Правительство также получило право на срок до девяноста дней ограничивать торговлю определенными медицинскими изделиями и вводить мораторий на вoзбуждение дел о банкротстве.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин дал оценку решению администрации Москвы и Подмосковья, которые ввели режим самоизоляции на всех жителей. Вскоре примеру столичных властей последовали в Петербурге и многих других городах РФ.
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