|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Растет число регионов РФ, которые ввели режим самоизоляции
17:59
Фото: modscheats.ru
Новые ограничения из-за распространяющегося коронавируса объявили вслед за Москвой в нескольких регионах России.
В частности, режим самоизоляции начал действовать на территории Липецкой и Свердловской областей, а также в Татарстане.
Как заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, на территории региона объявляется режим полной самоизоляции для граждан в связи с необходимостью бороться с распространением коронавируса.
По последним данным, в Екатеринбурге ранее были лабораторно были подтверждены двадцать четыре случая заражения COVID-19. Трое пациентов уже признаны излечившимися и смогли покинуть больницы.
Дополнительные ограничения, которые вводят сейчас власти российских регионов, подразумевают выход на улицу лишь для посещения больницы или аптеки, приобретения продуктов или товаров первой необходимости в ближайших магазинах и выгула собак.
При выходе на улицу необходимо соблюдать дистанцию, приближаясь к другим людям не менее чем на полтора метров. В автомобилях теперь могут одновременно ехать не больше двух человек.
Ранее стало известно о введении достаточно жестких ограничений в Чечне - жителей региона просят оставаться дома до нормализации эпидемиологической обстановки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|