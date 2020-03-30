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Власти Петербурга объявили режим полной изоляции
30.3.2020 23:17
Фото: demohoster.com
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновленное постановление о мерах противодействия распространению коронавируса.
Жителям Северной столицы предписано не покидать места проживания, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте городского правительства.
В частности, петербуржцам следует оставаться в местах проживания. Покидать их допускается лишь по веским причинам, например, в случае необходимости получить экстренную медицинскую помощь или приобрести продукты.
Кроме того, жители Северной столицы могут выгуливать питомцев и выносить мусор, но не удаляться при этом далее чем на 100 метров от своего дома. Всем горожанам нужно строго соблюдать дистанцию в полтора метра в общественных местах. Исключением могут быть лишь пассажиры в общественном транспорте и легковых такси.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин дал оценку решению администрации Москвы и Подмосковья, которые объявили о режиме самоизоляции для всех. Глава кабмина одобрил его и призвал региональные власти к подобным мерам. Вскоре аналогичные ограничения были введены руководством Липецкой и Свердловской областей, Татарстана и целого ряда других регионов РФ.
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