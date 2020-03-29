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Мишустин призвал власти регионов распространить режим самоизоляции на всех


14:27
Мишустин призвал власти регионов распространить режим самоизоляции на всехФото: energo-save.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин дал оценку решению администрации Москвы и Подмосковья, передает ТАСС.

Глава кабмина призвал власти регионов РФ также распространить режим самоизоляции на всех жителей.

Прокомментировав ограничения, введенные ранее на территории Москвы и столичного региона, российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал это решение логичным. Во время сегодняшнего совещания с вице-премьерами председатель правительства обратился к руководству российских регионов с призывом проработать введение аналогичных мер, распространив режим обязательной самоизоляции на всех жителей.

По словам Мишустина, приоритетной задачей властей должно стать сейчас опережение, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса по территории нашей страны.

С сегодняшнего дня, 30 марта, в российской столице начал действовать всеобщий режим изоляции. Как объявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, в самое ближайшее время "будет развернута умная система контроля", позволяющая отслеживать соблюдение ограничительного режима.

Вслед за столичным градоначальником аналогичный указ подписал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Расширив режим повышенной готовности, власти предусмотрели режим самоизоляции для представителей всех возрастов. Исключением являются лишь поездки на работу, если ее не приостановили, получение экстренной медицинская помощь, приобретение продуктов и выгул домашних животных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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